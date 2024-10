Polícia Civil incinera em Gurupi cerca de 400 kg de maconha e gera prejuízo de R$ 1 milhão ao crime organizado

Incineração dos entorpecentes foi realizada no âmbito da operação Protetor

Por Larissa Mendes / Governo do Tocantins

Na manhã desta segunda-feira, 21, a Polícia Civil do Tocantins realizou a incineração de aproximadamente 400 kg de maconha, avaliados em mais de R$1 milhão. A ação ocorreu no município de Dueré e contou com a presença de policiais da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi) e da 83ª Delegacia de Polícia de Dueré.

O delegado regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, destacou que os entorpecentes haviam sido apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na semana anterior, em Dueré. O suspeito que estava com a droga fugiu e, até o momento, não foi identificado.

“Realizamos a incineração de forma isolada, apenas com os entorpecentes apreendidos pela PRF, devido à grande quantidade de droga e ao seu valor elevado. A medida foi tomada para garantir a rápida destruição da carga e evitar problemas com armazenamento e segurança. A investigação sobre o caso segue a cargo da 83ª Delegacia de Polícia de Dueré”, explicou.

A Operação Protetor das Divisas e Fronteiras faz parte de um fusão das Operações Fronteira Mais Segura, Protetor das Fronteiras e Paz, que estão inseridas no Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, da Secretaria Nacional de Segurança Pública vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP).