Polícia prende grande quantidade de drogas e de dinheiro roubado em residência no centro de Gurupi

Por Wesley Silas

Após investigação do Serviço de Inteligência da Política Miliar, 05 homens foram presos acusados de roubo a uma residência de dinheiro no valor de aproximadamente R$ 80 mil notas de real e dólar no centro de Gurupi e no decorrer da operação foram apreendidos pés de maconha, balança de precisão e drogas. As prisões aconteceram na madrugada desta quarta-feira, 13, nos setores Parques dos Buritis, Medeiros, Setor Aeroporto e Parque das Acácias.

Segundo o tenente da Política Miliar, Marques, a operação envolveu 13 policiais da Força Tática, Serviço de Inteligência, CPU e viaturas diárias.

