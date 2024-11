Polícia procura suspeitos de assassinar jovem em boate de Palmas

da redação

Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas), deflagrou uma operação com o objetivo de localizar os autores de um homicídio ocorrido em uma boate, no centro da capital, no último dia 10 de novembro. A vítima, Lucas Leivas Mota, de 28 anos, foi morta a tiros no interior do estabelecimento.

De acordo com as investigações, a vítima estava na boate quando, por volta das 3h da madrugada, foi abordada por quatro suspeitos identificados como Silvio Gabriel Bezerra de Lema, de 21 anos, Rafael Oliveira Alves, de 22 anos, João Vitor Oliveira Alves, de 23 anos, e Daniel Rodrigues Barreira, de 27.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Israel Andrade Alves, João Vitor Oliveira Alves, de 23 anos, disparou várias vezes contra Lucas, que foi atingido por três disparos. Durante a ação, um dos disparos acertou acidentalmente o joelho de Daniel Rodrigues Barreira, que estava entre os comparsas. Após o crime, os envolvidos fugiram juntos do local.

“A motivação do homicídio ainda é desconhecida pelas autoridades. Na manhã desta terça, a Polícia Civil do Tocantins cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados. Na tarde de segunda-feira, 18, Rafael Oliveira Alves, de 22 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Militar”, explica o delegado.

Mandados de prisão foram expedidos contra João Vitor Oliveira Alves, de 23 anos, Silvio Gabriel Bezerra de Lema, de 21 anos, e Daniel Rodrigues Barreira, de 27 anos. Os suspeitos estão foragidos. A Polícia Civil pede a colaboração da população para qualquer informação que possa ajudar na captura dos suspeitos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima para a 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Palmas), por meio do número de WhatsApp (63) 98131-8454.