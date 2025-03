Ação conjunta das polícias resulta na prisão de suspeitos de furto em Gurupi

da redação

Uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Gurupi resultou na prisão dos envolvidos no furto de uma loja na Avenida S-15. As prisões ocorreram nesta terça-feira (25) e também levaram à captura de um receptador que havia adquirido os produtos furtados.

A primeira prisão foi realizada pela Polícia Civil durante a tarde, quando um do indivíduos foi localizado e encaminhado à Central de Atendimento da Polícia Civil para prestarem depoimento. O suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto e foi encontrado no Setor Bela Vista.

Já no período da noite, a Polícia Militar conseguiu capturar uma terceira suspeita envolvida no crime, além de deter um homem que estava em posse das roupas furtadas. Parte dos produtos subtraídos foi recuperada, trazendo alívio para o comerciante lesado.

“Primeiramente agradecer nossa querida Polícia Civil pelo empenho que chegou ao primeiro autor do furto da loja de roupas da S-15. E minha respeitosa continência aos Policiais militares do 4º BPM. Empenhados desde cedo chegou a segunda autora do furto e um receptador das roupas furtadas, onde foram recuperadas as roupas subtraídas. Meus agradecimentos também a sociedade pela confiança no trabalho da PMTO”, disse o comandante do 4ºBPM, W.Costa.