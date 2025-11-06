Fechar menu
quinta-feira, 6 novembro

Polícia

Adolescente é apreendida após receber encomenda de dinheiro falso nos correios

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima
da redação

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) apreendeu um menor infrator, de 17 anos, no município de Nova Rosalândia nesta terça-feira, 04, após ele receber uma encomenda contendo cédulas falsas.

A equipe policial foi acionada sobre a chegada de uma encomenda suspeita de notas/cédulas falsas destinada a um indivíduo em uma agência dos Correios no centro da cidade.

Com as informações e características do suspeito, a equipe intensificou o patrulhamento nas proximidades e o identificou saindo da agência com o pacote em mãos. O indivíduo foi abordado, e ele concordou em mostrar o conteúdo da encomenda.

No interior do pacote, que estava envolto em plástico preto, a polícia encontrou 10 imitações de cédulas de cem reais, escondidas dentro de uma revista de criptogramas.

Diante do flagrante do crime de moeda falsa, o indivíduo, acompanhado de sua mãe, foi conduzido à Delegacia da cidade de Paraíso do Tocantins, onde foi lavrado Boletim de Ocorrência (B.O.C.) em seu desfavor, por conduta análoga ao crime de moeda falsa.

