Após críticas de Cinthia Ribeiro, prefeito Eduardo Siqueira responde: ” Todos tem liberdade para manifestações públicas”

da redação

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), respondeu ao site Gazeta do Cerrado às críticas feitas pela ex-prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) durante um discurso recente. Cinthia havia afirmado que “não o elegeu para choramingar” e cobrou soluções e resultados concretos após dez meses de gestão de Eduardo.

Em sua resposta, Eduardo lembrou que sua vitória nas últimas eleições foi conquistada sem o apoio de figuras expressivas da política estadual e do então presidente da República. Ele destacou que avançou ao segundo turno enfrentando adversários locais e o “palácio”, e que sua vitória representa uma escolha direta dos eleitores comuns, sem alianças com líderes políticos ou partidos.

“Minha vitória é uma conquista da população, não de alianças políticas”, enfatizou Eduardo, ao reagir às críticas de Cinthia. Ele também questionou a influência do voto da ex-prefeita na sua vitória, sugerindo que sua preocupação nas eleições era mais pessoal do que política.