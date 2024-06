Carro furtado em Gurupi é recuperado pela PM na zona rural, um suspeito foi preso

da redação

Na noite da última terça-feira, 11, a equipe de Força Tática da Polícia Militar, juntamente com a VTR Praça do Sol, foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma ocorrência na zona rural de Gurupi. O denunciante relatou a presença suspeita de pessoa ou pessoas na propriedade, temendo um possível assalto.

Durante a ida dos PMs para o local, as equipes avistaram um carro branco parado na estrada, identificado como um Hyundai IX35. Este veículo havia sido furtado na mesma tarde na zona urbana de Gurupi. As equipes desembarcaram e realizaram uma busca na área em busca de suspeitos.

Em frente ao veículo furtado, os policiais encontraram um homem, que foi imediatamente abordado e revistado. No bolso do homem, foram encontrados a chave do veículo e o cartão de crédito da vítima do furto.

O suspeito e o veículo foram apresentados na 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Gurupi. O homem foi autuado pelo crime de receptação e teve uma fiança arbitrada no valor de um salário mínimo.