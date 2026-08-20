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quinta-feira, 20 agosto

Polícia

Condenado por estupro de vulnerável, jornalista de Palmas é preso no Pará

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

O jornalista Alessandro Ferreira Guimarães Lopes, de 46 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), em uma fazenda localizada em Santana do Araguaia, no Pará. Ele era procurado pela Justiça de Rondônia após ser condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão definitiva havia sido expedido no mês passado e estava registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A prisão ocorreu durante a Operação Ponto Crítico, em uma ação conjunta envolvendo órgãos de segurança do Pará e do Tocantins para cumprir a determinação judicial expedida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Segundo a decisão que resultou na condenação, o processo considerou o depoimento da vítima, testemunhos e outras provas reunidas durante a investigação e a instrução processual. A defesa do jornalista foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização das informações.

Jornalista condenado a mais de 9 anos de prisão é preso no Pará
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