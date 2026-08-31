Policial civil é denunciado por homicídio em praia do Tocantins

Da redação

Uma discussão por causa de caixas térmicas terminou com um homem morto após ser baleado na praia de Porto Franco, em Couto Magalhães. O policial civil apontado como autor do disparo foi denunciado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) por homicídio qualificado por motivo fútil.

A vítima, Luciano Ferreira da Silva e Silva, estava desarmada e, segundo a denúncia, tentou intervir em uma briga quando foi atingida por um disparo no abdômen. O caso aconteceu em 19 de julho de 2026. Para o MPTO, houve manifesta desproporção entre o motivo que deu origem à desavença e o resultado, que foi a morte da vítima.

Na ação penal, a 1ª Promotoria de Justiça de Colinas do Tocantins também requer, em caso de condenação, a perda do cargo de policial civil ocupado pelo acusado e a fixação de indenização mínima de R$100 mil aos familiares da vítima.

O promotor de Justiça Denys César dos Santos Silva pediu ainda prioridade na tramitação do processo. O homicídio qualificado, como o atribuído ao policial na denúncia, é considerado crime hediondo e o MPTO requer que, após a primeira fase do processo, o acusado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Entenda o caso

Segundo a denúncia, a discussão começou em um estabelecimento comercial na área da praia, após um desentendimento relacionado ao uso de caixas térmicas particulares. Depois do primeiro atrito, o policial deixou o local e retornou momentos depois armado.

Durante a confusão, Luciano tentou intervir e acabou atingido por um disparo no abdômen. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em decorrência do ferimento. Após o disparo, segundo a denúncia, o policial deixou o local.