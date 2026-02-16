Condutora sem CNH e embriagada é presa após acidente com motociclista em Gurupi

por Wesley Silas

Uma mulher foi presa em flagrante na noite de domingo (15) após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Beira Rio com a Rua Pará, em Gurupi. Ela conduzia um veículo T-Cross quando colidiu com uma motocicleta e, em seguida, deixou o local sem prestar socorro.

Um policial civil do Distrito Federal, que presenciou a situação, acompanhou o veículo, realizou a abordagem e acionou a Polícia Militar. Durante a fiscalização, foi constatado que a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela também foi submetida ao teste do etilômetro, que indicou consumo de bebida alcoólica.

A mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes e permanece à disposição do Poder Judiciário.

O motociclista sofreu fratura em uma das pernas e passou por cirurgia no Hospital Regional de Gurupi, durante a madrugada desta segunda-feira (16). Não há, até o momento, informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde dele.