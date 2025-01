Criminosos furtam objetos pessoais e peças de carro que ficou preso na fenda da ponte JK

O dono do carro registrou um boletim de ocorrência na manhã de quarta-feira (22), na 21ª Delegacia de Polícia de Aguiarnópolis. O proprietário relatou que estava fazendo a travessia de Aguiarnópolis para Estreito (MA) quando aconteceu o desabamento. Com o impacto, o carro prata ficou preso na fenda e os três ocupantes precisaram sair correndo. Pela pressa de encontrar um local seguro, o carro acabou ficando com as janelas abertas e os pertences no interior.