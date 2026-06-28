Dois homens são condenados pela morte de policial civil em Gurupi a mais de 38 anos de prisão

Tribunal do Júri condenou dois réus pelo homicídio qualificado do policial civil Jean Carlos Teixeira; mandados de prisão já foram cumpridos

Da Redação

A investigação conduzida pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) de Gurupi, resultou na condenação de dois homens pelo homicídio qualificado do policial civil Jean Carlos Teixeira. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri de Gurupi, nesta sexta-feira, 26 e sábado 27, e fixou penas de 21 anos e 3 meses de reclusão para D. D.S., e de 17 anos, 7 meses e 7 dias para C. S. S., ambos em regime inicial fechado.

Após a sentença, os mandados de prisão expedidos pela Justiça foram cumpridos.

Um terceiro réu foi absolvido da acusação de homicídio, mas condenado pelos crimes de furto da arma de fogo pertencente à vítima e porte ilegal de arma de fogo.

O policial civil Jean Carlos Teixeira, de 41 anos, foi morto a tiros na madrugada de 11 de março de 2022, enquanto estava em uma casa noturna, em Gurupi, no sul do estado. O crime mobilizou a Polícia Civil, que instaurou inquérito e realizou uma investigação minuciosa para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar os envolvidos e reunir provas que subsidiaram a denúncia e, posteriormente, a condenação dos autores.

De acordo com a Polícia Civil, o conjunto probatório produzido durante a investigação foi amplamente utilizado durante o julgamento, contribuindo para demonstrar a dinâmica do crime e a responsabilidade dos condenados.

Após a condenação, a Justiça expediu mandados de prisão contra D. D.S., e C. S. S. As ordens judiciais foram cumpridas por equipes da Polícia Militar, que apresentaram os condenados à autoridade policial para as providências legais. Ambos permanecerão à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

O delegado regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, destaca que o resultado do julgamento evidencia a qualidade do trabalho técnico realizado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Gurupi. “Nos últimos dois anos, todos os homicídios consumados e tentados registrados na área de atuação da unidade foram esclarecidos pela equipe, demonstrando o compromisso da Polícia Civil com a elucidação dos crimes contra a vida, a responsabilização dos autores e a promoção da justiça”, afirmou.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins ressalta que a condenação representa uma resposta à sociedade e aos familiares do policial civil Jean Carlos Teixeira, reforçando a importância da integração entre a investigação policial, o Ministério Público e o Poder Judiciário para o enfrentamento da criminalidade e o combate à impunidade.