Em Gurupi, PMTO prende homem por tráfico de drogas e descumprimento de medida protetiva

Nesta terça-feira, 11, a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e descumprimento de medida protetiva no Setor Leste de Gurupi. A prisão ocorreu durante um patrulhamento ostensivo, onde a equipe se deparou com um veículo, de cor prata, suspeito de ser utilizado na comercialização de entorpecentes na região. Ao notar a presença policial, o condutor arrancou bruscamente, evadindo em alta velocidade. Imediatamente, foi iniciado o acompanhamento tático.

Durante a fuga, o indivíduo arremessou dois aparelhos celulares pela janela do veículo. Com o apoio de outras equipes e da Força Tática, que realizaram o cerco na região, o condutor abandonou o carro em uma avenida e continuou a fuga a pé, saltando muros de residências.

O homem, posteriormente identificado como um indivíduo de 35 anos, foi capturado no momento em que tentava entrar na residência de sua ex-companheira. Durante a captura, o indivíduo resistiu ativamente à abordagem, sendo contido com o uso proporcional da força. No local, foi verificado que a ex-companheira possuía uma medida protetiva de urgência em vigor contra ele.

Em busca veicular, foram localizadas e apreendidas três porções de substância análoga à maconha além de uma porção média de substância análoga à cocaína.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi.