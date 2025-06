Em Gurupi, Polícia Civil prende homem que subtraiu armas de fogo e outro por tráfico de drogas

da redação

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 11, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC – Gurupi), com apoio da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil, deflagrou uma operação que resultou na prisão de dois indivíduos, além da apreensão de drogas e quase R$ 8 mil em dinheiro, em Gurupi.

Conforme explica o delegado-chefe da 8ª DEIC, Rafael Falcão, a operação teve como objetivo dar cumprimento a mandado de prisão preventiva e de busca domiciliar contra um indivíduo de iniciais J.V.G.H., de 20 anos, no centro de Gurupi. Ele é investigado por ter subtraído armas de fogo do Núcleo de Criminalística de Gurupi, durante o período em que trabalhou no local, neste ano de 2025.

Após ser preso, ele indicou o paradeiro do traficante que teria comprado as armas: um indivíduo de iniciais J.V.M.G.B., de 22 anos, residente no Setor Canaã. Diante das informações, a equipe da 8ª DEIC, sob comando do delegado Rafael Falcão e com apoio do delegado regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, titular da 7ª DRPC, dirigiu-se ao local e efetuou a prisão em flagrante de J.V.M.G.B. por tráfico de drogas.

Durante buscas na residência, os policiais civis localizaram dois pedaços grandes e dois pequenos de maconha, duas porções grandes e uma pequena de cocaína, 171 comprimidos de ecstasy, insumos utilizados na preparação de drogas, R$ 7.660,00 e 20 euros em espécie, além de um veículo e aparelhos celulares. Todo o material, juntamente com os dois suspeitos, foi encaminhado à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil.

Na unidade policial, o delegado plantonista deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra J.V.G.H., pelo crime de peculato-furto. Já J.V.M.G.B. foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após as providências legais cabíveis, os dois foram recolhidos à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O delegado Rafael Falcão destacou a importância da operação, que resultou na prisão de dois homens e na retirada de uma considerável quantidade de drogas que não mais chegará às ruas. “A operação foi extremamente exitosa, pois, inicialmente, nosso objetivo era efetuar a prisão do autor da subtração de armas do Núcleo de Criminalística. Contudo, com o avanço das investigações, também conseguimos prender um traficante e apreender grande quantidade de drogas e dinheiro, promovendo mais segurança para a comunidade de Gurupi”, afirmou.

O delegado regional Joadelson Rodrigues ressaltou que a ação, além de seu resultado prático, demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a segurança e a ordem pública no sul do Estado. “Atos como os praticados por esses dois indivíduos não serão tolerados. A Polícia Civil, por meio da 7ª DRPC e da 8ª DEIC, está atuando com rigor e intensificando investigações e operações para garantir que criminosos sejam identificados, presos e responsabilizados”, pontuou.