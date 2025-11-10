Em Palmas, polícia resgata mulher que estava sendo torturada e em cárcere privado

da redação

Na madrugada desta segunda-feira, 10, a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) resgatou uma mulher no Setor Aureny III, em Palmas, que estava sendo mantida em cárcere privado e sofrendo tortura. Quatro suspeitos foram detidos na ocorrência e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

As guarnições foram acionadas e realizaram diligências imediatas, localizando o endereço suspeito, uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Ao se aproximarem do imóvel, os policiais ouviram gritos de socorro vindos do interior do local.

Diante da urgência, os militares agiram rapidamente, efetuando a entrada tática no local. No momento da intervenção policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos. Dentro do imóvel, a equipe da PMTO encontrou a vítima com sinais evidentes de agressão física e tortura. Ela relatou ter sido mantida sob ameaça de morte por suspeita de envolvimento com uma facção criminosa rival.

Na ação, a Polícia Militar deteve três homens e uma adolescente envolvidos na ocorrência. Foram apreendidos quatro aparelhos celulares e uma faca. Os detidos e todo o material apreendido foram imediatamente conduzidos à 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil (2ª CAPC) para as providências cabíveis.