Em Porto Nacional, PF apreende mais de meia tonelada de cocaína sendo transportada em caminhão carregado de melancia

Da redação

A Polícia Federal e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Tocantins (FICCO/TO) realizaram na tarde desta terça-feira (8/4) a apreensão de mais de meia tonelada de cocaína na cidade de Porto Nacional/TO, resultando na prisão em flagrante de cinco indivíduos por tráfico internacional de drogas.

As equipes policiais efetuaram diligências na região de Porto Nacional visando à repressão ao tráfico de drogas, após obterem informações de que um grupo criminoso estaria atuando no recebimento e envio de grande quantidade de cocaína de origem estrangeira, a qual seria posteriormente distribuída no Tocantins e em outros Estados.

Durante as ações, os policiais abordaram uma carreta, na qual foram localizados mais de 565 kg de cloridrato de cocaína, ocasião em que o condutor do veículo recebeu voz de prisão em flagrante. Além disso, foram presos em flagrante outros três integrantes do grupo criminoso, em poder dos quais foram apreendidos veículos utilizados na prática criminosa, principalmente na logística do tráfico internacional de drogas.

Na operação também foram apreendidas cinco armas de fogo de uso restrito e de uso proibido, incluindo pistolas e carabinas com numeração suprimida e sem o devido registro legal.

Os suspeitos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins, sediada em Palmas, onde foi instaurado Inquérito Policial mediante Auto de Prisão em Flagrante. Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, além de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e de uso proibido.

A FICCO/TO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – Tocantins) é composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Estado do Tocantins.