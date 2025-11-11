Ex-funcionária que desviou dinheiro de empresa para jogos online é indiciada por furto

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Palmas, concluiu o inquérito que apurava o desvio de aproximadamente R$ 277 mil de um estabelecimento comercial da Capital. As investigações apontaram que uma ex-funcionária, identificada pelas iniciais T.P.S., teria se aproveitado do cargo de confiança que ocupava para realizar transferências via PIX e TED das contas da empresa para suas contas pessoais.

Durante o interrogatório, a mulher confessou o crime e relatou que os valores desviados foram utilizados em apostas online, nas quais acabou perdendo todo o dinheiro.

“As investigações demonstraram que a suspeita se valeu do acesso privilegiado às contas da empresa para cometer o desvio de forma contínua. Esse caso mostra a importância de um controle rigoroso das movimentações financeiras internas, especialmente em atividades que envolvem grande circulação de valores”, destacou o delegado Túlio Mota, responsável pelo caso.

A apuração também confirmou que uma quantia de cerca de R$ 20 mil foi transferida para a conta de um terceiro, que, conforme verificado, não tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro.

Com base nas provas e na confissão, a ex-funcionária foi indiciada por furto qualificado pelo abuso de confiança, e o inquérito foi remetido ao Ministério Público do Tocantins para as providências legais cabíveis.