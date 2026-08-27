Ex-prefeito de Darcinópolis é preso durante operação que investiga desvio de recursos públicos

Da redação

O ex-prefeito de Darcinópolis, Jackson Soares Marinho, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (27) durante a Operação Pedra Furada, deflagrada pela Polícia Civil para investigar suspeitas de irregularidades envolvendo recursos públicos no município. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do ex-gestor. Segundo a investigação, os policiais encontraram munições de calibre .22 no imóvel, sem a autorização necessária para posse. Jackson foi levado para a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, onde foi autuado por posse irregular de munição e, posteriormente, liberado.

A operação reúne 11 inquéritos que investigam fatos ocorridos entre 2016 e 2024 e envolvem suspeitas de organização criminosa, peculato, fraudes em licitações, desvio de dinheiro público, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Entre os casos apurados estão um suposto desvio de cerca de R$ 1 milhão que teria origem em recursos destinados ao combate à Covid-19 e movimentações superiores a R$ 3,6 milhões relacionadas a contratos da frota municipal. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 2 milhões e o sequestro de bens de investigados. A defesa de Jackson afirmou que os fatos foram esclarecidos à autoridade policial e ressaltou que o ex-prefeito está em liberdade.