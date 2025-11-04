Facção criminosa que movimentou mais de R$ 630 milhões é alvo de operação em 6 estados

da redação

Uma facção criminosa com atuação em todo o país e conexões internacionais é alvo de uma operação realizada nesta terça-feira (4/11) pela Polícia Civil de Goiás. O grupo é investigado por movimentar mais de R$ 630 milhões com movimentações ilegais de lavagem de dinheiro, usando empresas de fachada e contas bancárias em nome de laranjas para ocultar a origem e destino dos valores. A ação cumpre 61 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins, com apoio das Polícias Civis locais.

Segundo as investigações, essa organização mantém vínculos com outros grupos criminosos de diferentes regiões do Brasil, além de ramificações em outros países, o que ampliou a rede de lavagem de dinheiro e ocultação de valores ilícitos.