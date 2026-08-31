Fernando Paganelli assume a Polícia Federal no Tocantins com histórico de atuação contra organizações criminosas

da redação

A Polícia Federal no Tocantins está sob novo comando. O delegado Fernando Paganelli Rodrigues foi nomeado para ocupar o cargo de superintendente regional da instituição no Estado, substituindo Reginaldo Donizetti Gallan Batista, que estava à frente da unidade desde 2023. A mudança foi oficializada por portarias assinadas em 26 de agosto e publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (31).

Com experiência em áreas estratégicas da PF, Paganelli retorna ao Tocantins após atuar na direção nacional da instituição, onde exercia a função de coordenador-geral de Apoio Operacional da Diretoria-Executiva, em Brasília. O delegado já trabalhou no Estado e chegou a comandar a área regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado. Em 2014, participou das investigações da Operação Gaia, que apurou um esquema de cobrança de propina relacionado a assentamentos do Incra no Tocantins. Ele ingressou na carreira de delegado em 2009, depois de ter atuado anteriormente como escrivão.

Formado em Direito pela PUC-Campinas, Paganelli também possui especializações em Ciências Penais e nos limites constitucionais da investigação no Brasil, além de capacitações em inteligência estratégica, crimes cibernéticos, crimes eleitorais e combate ao crime organizado. À frente da Superintendência Regional, terá entre as principais atribuições coordenar investigações federais e ações contra organizações criminosas, corrupção, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais e delitos contra bens, serviços e interesses da União.