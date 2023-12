Foragido é preso em Gurupi suspeito de matar homem em Lagoa da Confusão

da redação

Dando continuidade às ações da operação Paz, no início da tarde desta quinta-feira, 7, policiais civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), sob a coordenação do delegado-chefe da unidade, Rafael Falcão, efetuaram a prisão de um homem de 22 anos, que é investigado pela prática do crime de homicídio qualificado na cidade de Lagoa da Confusão, fato ocorrido no último dia 23 de maio e que vitimou Luiz Gabriel Ramos Coelho.

De acordo com a autoridade policial, a captura do indivíduo se deu em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Cristalândia e ocorreu por volta das 13h20, da tarde de hoje, quando o indivíduo se encontrava em um restaurante, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Gurupi.

Ainda segundo o delegado, a ação teve apoio da 58ª Delegacia de Lagoa da Confusão, local onde o homicídio foi praticado. Desse modo, após compartilhamento de informações com as equipes da 58ª DP, dando conta de que o homem estaria na cidade de Gurupi, os policiais civis da 8ª DEIC passaram a empreender diligências, localizando e prendendo o homem.

Conduzido até a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, o homem foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e, em seguida, recolhido à Unidade Penal Regional local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Cristalândia. A operação Paz é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública e visa intensificar o combate aos crimes violentos, especialmente, homicídios.