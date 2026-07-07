Geovane Saraiva é condenado a 24 anos por matar irmão enquanto dormia

Da Redação O réu Geovane Saraiva de Jesus foi condenado a 24 anos de reclusão, em sessão do Tribunal do Júri realizada nesta terça-feira (7), em Colinas do Tocantins. Ele foi considerado culpado pelo homicídio do próprio irmão, Hamilton César Saraiva, morto com um golpe de faca no pescoço enquanto dormia, na madrugada de 23 de dezembro de 2024, em Bernardo Sayão.

Qualificadoras reconhecidas

Os jurados acolheram a tese de homicídio duplamente qualificado sustentada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). As qualificadoras reconhecidas foram: meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima — uma vez que Hamilton foi atacado enquanto dormia, sem qualquer chance de reação.

A acusação

A sustentação oral da acusação ficou a cargo do promotor de Justiça Dênys Cesar dos Santos Silva, que apresentou aos jurados as circunstâncias do crime. Autor e vítima, além de irmãos, dividiam a mesma residência.

A execução

O golpe atingiu o pescoço de Hamilton com profundidade suficiente para seccionar a veia jugular e a traqueia, provocando choque hemorrágico. A vítima morreu no local.

A pena

A sentença determinou que a pena seja cumprida em regime inicial fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

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