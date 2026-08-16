Grave Acidente Próximo à Serra de Brejinho de Nazaré Deixa Vítimas Fatais da Cidade de Gurupi

Da Redação

Neste domingo, um grave acidente foi registrado nas proximidades da Serra de Brejinho de Nazaré, no trecho que liga o município de Brejinho de Nazaré a Porto Nacional.

De acordo com as primeiras informações levantadas no local, as vítimas do trágico ocorrido foram identificadas como Atanael Azevedo e Beatriz Azevedo. Ambos eram moradores da cidade de Gurupi e muito conhecidos na região.

Confira as imagens do local do acidente:

As autoridades competentes estiveram presentes para realizar os procedimentos necessários e controlar o fluxo na rodovia, enquanto equipes de resgate prestaram os atendimentos iniciais. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelos órgãos de segurança.

A notícia gerou forte comover entre familiares, amigos e moradores de Gurupi, que lamentam profundamente a perda precoce de Atanael e Beatriz. Mais atualizações sobre o caso poderão ser divulgadas à medida que as investigações avançarem.