Grupo de venezuelanos e um colombiano são presos em Palmas por furto a farmácias

da redação

A Polícia Militar desarticulou na noite de quarta-feira, 11, uma quadrilha especializada em furtos a farmácias na quadra 104 norte, na capital Palmas. A ação resultou na prisão de cinco indivíduos, sendo quatro venezuelanas, de 28,35,39, e 45 anos e um colombiano, de 32 anos.

A ocorrência teve início quando uma guarnição policial foi acionada para verificar um possível roubo em andamento em uma farmácia na Avenida JK, na quadra 104 Norte. Ao chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de um furto. As duas mulheres flagradas cometendo o furto, correspondiam com as características das suspeitas de um furto ocorrido na filial da mesma fármacia, na quadra 101 Sul. Ao tentarem fugir, as suspeitas foram impedidas por populares e contidas pelos funcionários até a chegada da polícia. Com elas, foi encontrada uma bolsa com um dispositivo dissimulador de alarmes.

Em continuidade às diligências, as equipes deslocaram ao local, onde os outros três suspeitos, duas mulheres e um homem, estavam hospedados. No local, foi encontrada uma grande quantidade de itens farmacêuticos de alto valor, que somam mais de R$ 20 mil; além da apreensão de celulares; de R$ 1.437,00 (um mil e quatrocentos e trinta e sete reais) em dinheiro; 20 (vinte) bolívares e 5 (cinco) dólares.

As diligências revelaram que se tratava de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, sendo encontrada, inclusive, uma lista de estabelecimentos farmacêuticos que poderiam ser alvos do grupo criminoso.

Diante dos fatos, a Polícia Militar realizou os procedimentos cabíveis e todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para as providências legais cabíveis.