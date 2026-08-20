Grupo é alvo de operação por fornecer armas a facções e lavar R$ 4 milhões com empresas de fachada

Da redação

Mandados de busca e apreensão são cumpridos na manhã desta quinta-feira (20) contra um grupo suspeito de furtar e vender armas de fogo a facções criminosas. A ação acontece em três cidades do Tocantins e no Maranhão. Conforme a Polícia Federal, o grupo também é suspeito de movimentar R$ 4 milhões usando empresas de fachada.

A Operação Arsenal, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins, cumpriu 15 mandados nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Imperatriz (MA) e contou com a atuação de 120 policiais.

A PF informou que as investigações contra o grupo começaram após o furto de armas de fogo e coletes balísticos de uma empresa de segurança privada em Palmas. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, os suspeitos teriam neutralizado o sistema de energia e monitorado o estabelecimento antes do crime.

Segundo a polícia, as armas teriam sido distribuídas para criminosos de diferentes estados brasileiros, além de serem usadas para pagamento de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Também há indícios de que, em dois meses, o grupo teria movimentado R$ 4 milhões usando contas de empresas de fachada e de terceiros.