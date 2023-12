Grupo suspeito de fraudar Caixa Econômica Federal de Palmas é investigado em operação da PF

Segundo a PF, as investigações buscam identificar os suspeitos envolvidos no crime e saber para onde o dinheiro estava sendo destinado. As suspeitas, segundo a polícia, é que os valores estavam sendo usados em casos de lavagem de dinheiro.

As investigações também apontaram que as fraudes eram feitas por meio de abertura de contas e obtenção de créditos como financiamento e cartão de crédito.