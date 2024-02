Gurupiense se envolve em confusão em hotel de Palmas e acaba sendo denunciada por crime de injuria

Por Wesley Silas

A gurupiense que disse no interrogatório ter “dom de mediunidade” teria fumado no quatro do hotel e negou pagar uma diária vencida e xingou uma funcionária do hotel de “puta e rapariga”. O caso foi registrado na 1ª Central de Atendimento da Capital. “Uma dondoca de Gurupi aprontou em um hotel na capital”, comentou o jornalista Laiton Costa em publicação no X (antigo Twitter).

As ofensas da gurupiense, que não teve o nome divulgado, aconteceram na última quarta-feira, 07, e o caso foi denunciado na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil da Capital, que instaurou procedimento para apurar a suposta prática de crime de injúria.

Conforme o Boletim de Ocorrência da gurupiense estava hospedada desde o dia 05 de fevereiro e ao fazer o check-out, houve divergência nos valores cobrados pelo Hotel.