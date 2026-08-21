Homem é preso em Gurupi após denúncias de abusos e agressões contra filhas

da redação

Um homem de 44 anos foi detido na noite desta quinta-feira (20), em Gurupi, após duas filhas relatarem às autoridades supostos episódios de violência dentro de casa. O caso aconteceu no setor Vila Independência e envolve denúncias de violência sexual, psicológica e física. Uma das jovens, de 22 anos, afirmou que os abusos sexuais teriam começado quando ela ainda era adolescente. Conforme o relato apresentado, ela teria engravidado do próprio pai e é mãe de uma criança de aproximadamente um ano. A vítima informou ainda que o episódio mais recente teria ocorrido há cerca de um mês.

A segunda filha, de 19 anos, também procurou ajuda e relatou ter sido agredida e ofendida pelo pai. Segundo o depoimento, em uma das situações, ela teria sido empurrada contra uma parede, sofrendo lesões. A jovem contou ainda que, enquanto dormia, teria despertado após o pai tocar suas partes íntimas, em um episódio ocorrido aproximadamente um mês antes. Após os relatos, o suspeito foi localizado e preso, sendo conduzido à Central de Flagrantes de Gurupi para os procedimentos legais.