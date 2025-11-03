Homem empurra companheira da cabine de caminhão, agride vítima e é preso em flagrante delito

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da equipe plantonista da 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Alvorada, prendeu em flagrante, no último domingo, 2, um homem identificado pelas iniciais W.N.S., de 51 anos, suspeito de agredir sua companheira.

Os policiais foram acionados após denúncia sobre uma possível agressão. Ao chegarem ao local indicado, foram informados que a vítima e o suspeito ainda estavam no local. Os agentes localizaram a mulher dentro da boleia do caminhão, visivelmente abalada e com hematomas no rosto.

A vítima relatou que sofria agressões recorrentes motivadas por ciúmes. Testemunhas confirmaram que o suspeito empurrou a vítima de cima da boleia do caminhão e a agrediu no chão.

Diante dos fatos, W.N.S. foi preso em flagrante e conduzido à 13ª Central, onde foi autuado pelo crime de violência doméstica. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Gurupi, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, destacou a importância da rápida ação. “A Polícia Civil trabalha diariamente para garantir a proteção da população e responder de forma ágil a casos de violência doméstica. A prisão realizada é uma demonstração do nosso compromisso com a segurança da comunidade”, afirma.