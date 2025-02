Homem foragido da Justiça por tentativa de homicídio é preso com drogas em Gurupi

da redação

Na manhã desta sexta-feira, 21, dois homens foram presos durante cumprimento de mandado de prisão no âmbito da Operação Protetor, uma ação do Ministério da Justiça (MJ), que visa combater o tráfico de drogas e outros crimes relacionados. A prisão ocorreu no setor João Lisboa, em Gurupi, após investigação das equipes da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi).

A prisão foi em desfavor de um homem, identificado pelas iniciais J.P.B.O., 24 anos, que era foragido da justiça por tentativa de homicídio. Durante as diligências, os policiais civis conseguiram localizar o indivíduo em sua residência, onde foram encontradas substâncias análogas à maconha e comprimidos de ecstasy, além de outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Dentre os itens apreendidos, estavam aparelhos celulares, balança de precisão, dinheiro, além de outros objetos relacionados à atividade criminosa.

Durante a ação, outro indivíduo também foi preso. O homem, que estava na residência, tentou arremessar um tablete de substância análoga à maconha por cima do muro no momento da chegada da polícia. O indivíduo foi detido por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos os homens foram conduzidos à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi.

O delegado regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, a prisão é resultado de um trabalho integrado das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região. “A prisão dos indivíduos é fruto de um esforço conjunto, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e desarticular organizações criminosas na região, especialmente por meio da Operação Protetor”, afirma.

Após os procedimentos cabíveis, os indivíduos foram encaminhados para a Unidade Prisional de Gurupi, onde permanecem à disposição da Justiça.