Investigação de homicídio: Polícia Civil cumpre mandados de buscas em quartéis da PM no sul do Tocantins

Da redação

A Polícia Civil cumpriu sete mandados de busca e apreensão em três quartéis da Polícia Militar e contra quatro policiais militares nesta quinta-feira (6). A investigação tem relação com a suposta execução de Jefferson Lima Borges, de 25 anos.

Os PMs são investigados por suspeita de envolvimento na morte de Jefferson. O caso aconteceu em setembro de 2025, quando o corpo do jovem foi encontrado com marcas de tiro às margens da TO-181, em Sandolândia.

Os mandados foram autorizados pela 1ª Escrivania Criminal de Araguaçu. Os investigados são um tenente e três soldados da PM. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

As ordens foram cumpridas no 4º Batalhão da Polícia Militar de Gurupi, na 7ª Companhia Independente de PM de Alvorada e no pelotão da PM em Araguaçu, além de endereços ligados aos policiais.

A Polícia Militar informou que eles foram afastados de suas funções “para garantir a total transparência e isenção das investigações”. A PM também disse que está colaborando integralmente com todas as fases da investigação.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a operação foi realizada com apoio do Ministério Público do Tocantins e foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. O órgão informou que “os policiais civis foram recebidos com cordialidade pelos representantes dos órgãos” e que a investigação corre em segredo de Justiça.