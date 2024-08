Jovem esfaqueada por namorado segue internada em estado grave

da redação

A jovem Paloma Macedo, de 26 anos, agredida a facadas em uma casa de Gurupi segue internada em estado grave após passar por cirurgia. A mãe dela, Rosimeire Macedo Pereira, de 46 anos, também foi atacada e morreu no local. O suspeito do crime tinha um relacionamento com a jovem e já está preso. O crime aconteceu em uma casa do setor Alvorada II, na tarde de segunda-feira (12). Conforme a Secretaria da Segurança Pública, a família de Rosimeire está providenciando a documentação para liberação do corpo dela, que deve ocorrer ainda pela manhã desta terça-feira (13).