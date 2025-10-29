Justiça mantém preso homem acusado de maus-tratos e tráfico de animais silvestres

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) garantiu, junto ao Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a manutenção da prisão preventiva de um homem denunciado por tráfico e maus-tratos de 108 animais silvestres, além de desobediência e direção perigosa. Após uma perseguição, ele foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em setembro, em Cariri do Tocantins, região sul do estado.

A decisão do TJTO acolheu os argumentos da 7ª promotoria de Justiça de Gurupi, que ressaltou a gravidade dos crimes e o risco de o suspeito cometer novas infrações, o que garante a proteção da ordem pública.

Entre os animais apreendidos, estavam araras-azuis, macacos-prego, papagaios e outros transportados em condições precárias. Alguns filhotes necessitaram de cuidados especiais e foram encaminhados para reabilitação pelo Centro de Fauna (Cefau) do Naturatins.

Para o MPTO, o suspeito tem risco de reincidência, e mantê-lo preso é fundamental pelo perigo que representa, como também pelo histórico de outros processos por crimes contra a fauna em São Paulo e Mato Grosso do Sul.