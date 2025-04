Laboratório de preparação de cocaína é desarticulado pela polícia civil no Tocantins

da redação

Dois homens presos por tráfico de drogas, duas armas de fogo e centenas de munições, além de mais de 10kg de cocaína pura, bem como duas prensas hidráulicas apreendidas. Esse foi o saldo de mais uma operação deflagrada pela 2ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc – Araguaína), na tarde desta segunda-feira, 7, e que teve como objetivo desarticular um esquema que incluía desde a manipulação do entorpecente até a entrega.

Comandada pelo delegado-chefe da 2ª Denarc, José Anchieta de Menezes Filho, a operação foi deflagrada após um mês de investigações da Unidade Antidrogas da PC/TO, revelarem que alguns indivíduos teriam se associado e estabelecido um laboratório especializado para manipular e preparar a cocaína, que era então vendida a usuários e pequenos traficantes da cidade.

“Diante da constatação de que, de fato, os indivíduos teriam se associado para fazer a mercancia de drogas, representamos por mandados de busca e apreensão em endereços ligados a esses dois indivíduos, pois havia suspeitas de que estariam movimentando grandes quantidades de drogas”, disse a autoridade policial.

Com base nas investigações, os mandados foram deferidos pelo Poder Judiciário e, na tarde desta segunda-feira, as equipes da 2ª Denarc estavam novamente monitorando as atividades dos dois indivíduos, quando eles deixaram uma residência onde estavam no intuito de fazer uma entrega de drogas.

Perseguição e apreensões

No decorrer do monitoramento, os suspeitos perceberam a aproximação das viaturas da Polícia Civil e tentaram empreender fuga. Nesse meio tempo, os homens jogaram pela janela do veículo, em que estavam, duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .40 e um calibre 380, municiadas, bem como aproximadamente 1kg de cocaína que iriam entregar a um cliente.

Na tentativa desesperada de fugir dos policiais civis, os dois homens jogaram o carro em cima de uma motocicleta e só foram parados, após um dos pneus estourar devido a um disparo realizado pela equipe da Denarc. A droga e as armas de fogo, dispensadas pelos indivíduos, foram apreendidas.

Em seguida, os policiais civis foram até uma casa, no setor Dom Orione, que funcionava como uma espécie de laboratório para preparo e refino da cocaína. No local, foram apreendidas duas prensas hidráulicas, mais de 200 munições de calibres .40 e 380, cerca de 10 kg de cocaína pura, insumos para preparar a droga e demais itens.

Diante dos fatos, R.L.V., de 47 anos, considerado o líder do esquema criminoso, e R.M.A., seu comparsa, foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois foram então conduzidos para a sede da Unidade Especializada e após a realização dos procedimentos legais cabíveis, recolhidos à carceragem da Unidade Penal Regional de Araguaína, onde aguardarão manifestação judicial.

Operação Bóreas

R.L.V. preso hoje, é o mesmo indivíduo que há seis anos havia sido preso pela Polícia Civil, durante a operação Bóreas, que teve por objetivo desmantelar o tráfico de drogas em Araguaína. Na ocasião, várias armas de fogo, munições, insumos e vários quilos de drogas também foram apreendidos. No entanto, após cumprir pena, o homem foi colocado em liberdade em 2024 e desde então voltou a traficar.

O delegado José Anchieta classificou a operação realizada nesta segunda-feira pela 2ª Denarc como mais um duro golpe na criminalidade, pois além das prisões por tráfico, os indivíduos tiveram um grande prejuízo, pois fariam milhares de reais com a venda de toda a droga que já haviam produzido.

“Essa é mais uma ação de repressão qualificada ao tráfico de drogas, onde foi possível retirar grande quantidade de drogas das ruas e impedir que esse entorpecente chegasse até as mãos de traficantes. Por outro lado, também conseguimos apreender farta quantidade de munições, duas armas de fogo, além de prensas que eram utilizadas no preparo das drogas, o que demonstra o nível de especialização dos presos que estavam dedicados ao tráfico e contavam com grande aparato”, frisou.