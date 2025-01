Mulher que levava 70 kg de drogas em malas é presa pela PM em Gurupi

da redação

Neste domingo, dia 19, a Polícia Militar realizou operação que resultou na prisão de uma mulher de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas no município de Gurupi. A ação policial começou com uma denúncia sobre o transporte de drogas em um ônibus de turismo. Policiais da Força Tática, do 4º Batalhão (4º BPM), montaram um bloqueio no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e abordaram três ônibus, por volta das 23h50.

Com o auxílio de cães farejadores (K-9), em um dos ônibus, foi indicado a presença de drogas em três malas. Durante a inspeção, os policiais localizaram 70kg de substância análoga à maconha.

A mulher responsável pelas malas confessou que receberia R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para transportar a droga da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, à cidade de São Luís, no estado do Maranhão.

A suspeita foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à 12ª CAPC (Central de Atendimento da Polícia Civil), na cidade de Gurupi. Ela já possuía passagem pela Polícia também por tráfico de drogas (Art. 33 da lei 11.343/06).