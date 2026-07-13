No sul do Tocantins, PRF prende dois foragidos da Justiça na BR-153

da redação

Neste último final de semana a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu dois mandados de prisão durante fiscalizações realizadas na BR-153, nos municípios de Cariri do Tocantins e Gurupi.

Por volta das 15 horas e 25 minutos de sexta-feira, no km 706 da BR-153, em Cariri do Tocantins/TO, equipes de reforço da Operação Balneário 2026 realizavam fiscalização de trânsito quando abordaram um veículo que seguia de Figueirópolis/TO para Gurupi/TO. Durante consultas aos sistemas de segurança pública, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor, de 36 anos, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), com validade até 4 de maio de 2030, pelo crime de associação criminosa.

Já na madrugada de sábado (11), por volta das 00 horas e 02 minutos, no km 674 da BR-153, em Gurupi/TO, uma equipe da PRF abordou um caminhão-trator com semirreboque que seguia de Formoso do Araguaia/TO para Gurupi/TO. Durante a fiscalização, consultas aos sistemas informatizados apontaram a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor, de 26 anos, expedido pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), pelo crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).