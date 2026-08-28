No Tocantins, polícia prende dois investigados por esquema milionário de golpes pela internet

da redação

Dois homens foram presos durante uma nova etapa da Operação Falso Império, deflagrada pela Polícia Civil em Araguatins, na região do Bico do Papagaio, no Tocantins. A ação investiga a atuação de um grupo suspeito de aplicar golpes pela internet, movimentar recursos de origem ilícita e ocultar patrimônio.

Os investigados, de 22 e 23 anos, foram localizados na tarde da última quarta-feira (26). Contra os dois havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Após serem detidos, eles foram encaminhados para os procedimentos policiais e, posteriormente, levados para a Cadeia Pública de Araguatins, onde permanecem à disposição do Judiciário.

De acordo com as investigações, o grupo teria atuação no ambiente digital há pelo menos cinco anos. A estimativa da Polícia Civil é de que as fraudes investigadas tenham proporcionado aos envolvidos um ganho superior a R$ 6 milhões ao longo desse período.

A apuração teve início em 2024, depois que um boletim de ocorrência registrado em Araguatins levou à abertura de um inquérito. Com o avanço das diligências, os investigadores passaram a reunir elementos que apontariam para uma organização criminosa com atuação além das fronteiras do Tocantins.

Entre os crimes investigados estão estelionato cometido por meio eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Bens são apreendidos durante nova etapa

Além das prisões, a operação teve continuidade com diligências realizadas na quinta-feira (27). Policiais civis apreenderam quatro carros e uma motocicleta em endereços relacionados aos investigados.

A suspeita é de que parte desses bens possa ter sido adquirida com dinheiro obtido por meio das fraudes ou utilizada em movimentações destinadas a dificultar a identificação da origem dos recursos.

Os veículos agora deverão passar por análise dentro do inquérito, que busca esclarecer a participação individual de cada investigado e identificar o caminho percorrido pelo dinheiro supostamente obtido de forma ilegal.

Investigação começou em 2024

A Operação Falso Império é conduzida de maneira integrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Tocantins. A primeira fase ocorreu em 14 de julho de 2026, quando foi preso o homem apontado pelas autoridades como líder do grupo investigado.

A nova ofensiva representa mais um avanço na tentativa de identificar outros integrantes da suposta organização e recuperar possíveis valores e bens relacionados às atividades criminosas.