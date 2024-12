Operação desarticula célula de facção paulista responsável por distribuir drogas no Tocantins

da redação

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 10, uma operação para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Paraíso do Tocantins, Palmas, Divinópolis do Tocantins, Porto Nacional, Araguaína e Xambioá. O objetivo da operação é desarticular uma célula de uma organização criminosa paulista com atuação em todo território nacional. Até o momento, dez alvos foram localizados e presos.

Conforme apurado durante as investigações realizadas pela 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Paraíso do Tocantins), sob o comando do delegado Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho, essa célula é responsável pelo gerenciamento dos pontos de vendas de entorpecentes em todo o Estado.

Os mandados estão sendo cumpridos em residências de membros da facção criminosa e também em desfavor de alvos que já se encontram presos nas Unidades Penais de Paraíso e Palmas. “Os crimes investigados são organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico e alguns desses alvos são responsáveis por cobrar dívidas de drogas”, contextualiza o delegado.

Além da 6ª DEIC, a operação conta com o apoio de policiais civis que atuam nas seguintes unidades: Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO); Divisões Especializadas de Repressão a Narcóticos (DENARCs Palmas e Araguaína); Divisões Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas e Araguaína); DEICs Palmas, Araguaína e Porto Nacional; 55ª Delegacia de Polícia de Divinópolis; 63ª DP de Paraíso; 70ª DP de Porto Nacional; e Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE).