Pastor Fernando, pré-candidato a vereador, inicia diálogos com partidos da Direita em Gurupi

da redação

O cenário político em Gurupi começa a se movimentar com a aproximação das eleições municipais e a disputa por uma vaga na Câmara de Gurupi. Dentre os nomes que se apresentam está o Pastor Fernando, pré-candidato a vereador. Com apenas 31 anos, Fernando, que também é suplente de deputado estadual e empresário, busca uma vaga no legislativo local e deve se filiar em um partido de direita.

Pastor Fernando iniciou recentemente conversas com grupos alinhados à direita, visando fortalecer sua base e ampliar suas possibilidades de filiação partidária. Entre os partidos cogitados estão o União Brasil, Podemos e PL.

“Estive conversando com os ex-vereadores Jonas Barros e Feitosa que estão articulando esses partidos e busco uma sigla partidária de direita que tem sua representatividade e ideologia alinhada aos valores e propósitos da minha pré-candidatura”, disse Pastor Fernando.