PF deflagra operação em combate à exploração sexual infantojuvenil no TO

da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14) a Operação Guardião do Futuro I, com o objetivo de reprimir crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio do armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual infantojuvenil.

As investigações tiveram início com a identificação de aquisição e armazenamento de 704 arquivos de fotos e vídeos de abuso sexual infantojuvenil por cidadão residente em Palmas/TO.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão de aparelho celular e de equipamentos de informática contendo material proibido. O investigado foi preso em flagrante por compartilhar esses arquivos na internet.

As investigações continuam com a análise do material apreendido para confirmar a participação do investigado nos crimes e identificar possíveis outras vítimas ou envolvidos.

O investigado poderá responder pelos crimes de divulgação pela internet de conteúdo sexual infantojuvenil e posse de materiais de mesma natureza, com penas que podem atingir 10 anos de reclusão.