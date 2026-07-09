PF investiga crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes no sul do Tocantins

da redação

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9/7) a “Operação Horizonte Seguro VI”, com o objetivo de reprimir crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio do armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual infanto-juvenil, na região sul do Tocantins.

Durante a operação foi realizada a prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de armazenamento de material contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil.

O investigado poderá responder pelos crimes de aquisição, posse, armazenamento, compartilhamento e produção de arquivos envolvendo crianças e adolescentes em situação de violência sexual.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo ‘pornografia’ ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões ‘abuso sexual de crianças e adolescentes’ ou ‘violência sexual contra crianças e adolescentes’, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.