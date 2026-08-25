PF investiga organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas no Tocantins

da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (25/8), a “Operação Bóreas”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na logística de transporte aéreo internacional de drogas e armas de fogo.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, além de três mandados de busca e apreensão. Também foram executadas medidas de apreensão de aeronaves, bloqueio e sequestro de bens e valores, determinadas pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Palmas/TO. A Polícia Federal também solicitou a inclusão de dez alvos nos mecanismos de Difusão Vermelha da Interpol.

Participaram da operação a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/TO), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) e policiais federais do Pará.

As investigações indicam que o grupo criminoso era responsável pela organização de voos, utilização de aeronaves e pistas clandestinas, além do suporte logístico necessário ao transporte de grandes carregamentos de cocaína e armas de fogo, provenientes da Bolívia e do Peru com destino ao Brasil. A apuração decorre de investigações relacionadas a recentes apreensões da droga realizadas no estado do Tocantins.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das investigações.