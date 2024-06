Piloto flagrado transportando 420 kg de cocaína no Tocantins é preso

da redação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO) prendeu, nesta terça-feira (11/6), o piloto de avião Donizete Veríssimo Dias, de 54 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi localizado na zona rural do município de Vicentina, no Mato Grosso do Sul, e capturado em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 1° Vara da Comarca de Fátima do Sul (MS).

Condenado a 14 anos, 02 meses e 15 dias pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, o piloto cumpria pena em regime aberto, quando foi preso novamente em flagrante no dia 06 de janeiro deste ano, ao fazer um pouso forçado na zona rural de Rio Sono (TO), com uma aeronave carregada com cerca de 420 kg de cocaína.

No dia 30 de abril, o piloto foi posto em liberdade em decisão da Justiça Federal do Tocantins, em Palmas. Porém, diante da prática do novo crime de tráfico de drogas em janeiro deste ano, a Vara Criminal de Fátima do Sul decidiu pela regressão do regime de cumprimento de pena, do regime aberto para o fechado, e expediu o Mandado de Prisão.