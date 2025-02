PM recupera objetos furtados em UBS de Gurupi

da redação

Na manhã desta sexta-feira, 07, a Equipe de Rádio Patrulha do St. Sol Nascente do 4° BPM recuperou objetos furtados na UBS do St. Campo Belo.

A RP foi acionada via Copom após a solicitante relatar que encontrou a recepção e a sala de triagem da unidade reviradas. Durante a averiguação, foi constatado que o autor do crime arrombou uma janela da sala e subtraiu uma TV 40″ e um computador.

Após denúncias anônimas, a Guarnição da Polícia Militar localizou os materiais furtados. Estes foram exibidos e apreendidos na 12 ª CAPC de Gurupi-TO.