PM vai reforçar a segurança no Tocantins nas festividades de fim de ano

da redação

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) deu início à Operação “Boas Festas 2024”, que será executada até o dia 6 de janeiro de 2025. A ação visa intensificar o policiamento ostensivo em todo o estado, com foco na preservação da ordem pública e na garantia da segurança da população durante um período de grande movimentação em áreas comerciais e residenciais.

A operação abrange eventos típicos do período como Black Friday, festividades de aniversário de municípios, festejos religiosos regionais, celebrações natalinas e de Réveillon, além das posses dos novos chefes do Poder Executivo Municipal no dia 1º de janeiro. Para isso, será empregado um efetivo policial, incluindo agentes administrativos e operacionais, em regime ordinário e extraordinário.

Estratégias

As ações foram planejadas para atender os pontos de maior circulação de pessoas, como áreas comerciais e locais de aglomeração. Além disso, serão levados em consideração os “pontos quentes” de criminalidade e as particularidades de cada região.

A Operação “Boas Festas 2024” que segue até 6 de janeiro de 2025 será subdividida em três etapas específicas: Operação Natal Seguro (24 e 25 de dezembro) com reforço do policiamento nos dias em que as celebrações natalinas movimentam residências e comércios. Operação Réveillon: voltada para a segurança nas comemorações de virada de ano, com atenção especial aos eventos públicos e Operação Posse (1º de janeiro) com objetivo de garantir a segurança durante as cerimônias de posse dos novos gestores municipais.

Para o Comandante-Geral da PMTO, Coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, “com a Operação Boas Festas, a corporação reforça seu compromisso de proteger a vida e o patrimônio da população, buscando proporcionar um ambiente seguro para que os tocantinenses possam celebrar as festas de fim de ano com tranquilidade. A corporação conta com o apoio da comunidade e solicita que eventuais situações suspeitas sejam imediatamente reportadas por meio dos canais de emergência.”

O Comandante-Geral concluiu desejando “que as festas de fim de ano sejam marcadas pela paz, união e segurança para todos.”