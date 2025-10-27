Polícia Civil procura detento que fugiu durante transferência em Cariri do Tocantins

da redação

A Polícia Civil do Tocantins está realizando buscas por Victor Cardoso Lustosa de Paula, que fugiu na noite deste domingo (26) durante uma transferência entre uma unidade prisional e o Hospital Municipal de Cariri do Tocantins, no sul do estado.

De acordo com as informações divulgadas, o fugitivo vestia o uniforme alaranjado do presídio e estava com as mãos algemadas no momento em que conseguiu escapar. As autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Victor seja repassada anonimamente pelos telefones (63) 3312-4110 ou 190, garantindo o sigilo do denunciante. A Polícia segue em diligências para recapturar o foragido.