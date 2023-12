Polícia descobre esquema de pistoleiros após disputa por um pasto na Ilha do Bananal e morte de fazendeiro

Diante dessa perda negocial, os mandantes teriam encomendado a morte da vítima no esquema de pistolagem liderado por Marcelo Franca, que se encarregou do planejamento e da execução do crime. Marcelo foi preso no dia 13 de dezembro, na Paraíba, enquanto se preparava para uma apresentação musical em uma vaquejada. Além dele, foram presas outras seis pessoas.

O delegado explicou que, no esquema de pistoleiros, Marcelo é suspeito de ser o líder, que tinha a função de recrutá-los e dar apoio logístico. Segundo a polícia, nesse apoio, Marcelo teria fornecido o veículo utilizado no crime e também repassado valores para custear as despesas e remunerar os pistoleiros.

A Polícia Civil ainda detalhou que os pistoleiros receberam cerca de R$ 10 mil para cometer o homicídio do fazendeiro, que é investigado em Goiás. De acordo com o delegado, além de serem remunerados por parte de Marcelo, os pistoleiros tinham uma relação fraterna com ele.

A polícia explicou que outro intermediário foi preso na cidade de Cariri e deu esse suporte financeiro para remunerar e financiar os envolvidos no esquema criminoso. A PC também informou que foram cumpridos os seguintes mandados: Cariri do Tocantins (TO): cumpridos mandados de prisão temporária e buscas contra intermediário que teria auxiliado na engenharia financeira criada para financiar a empreitada homicida e remunerar os membros do esquema de pistolagem envolvidos.

Fonte: PC-Goiás