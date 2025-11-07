Polícia investiga universitários suspeitos de estuprarem estudante na UFT de Porto Nacional

da redação

Três universitários são investigados por estupro coletivo de uma estudante em Porto Nacional. O crime foi registrado dentro da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Segundo a instituição, foi aberto um processo administrativo para apurar o caso e os universitários foram afastados.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 25 de outubro de 2025. Porém, ela só procurou a delegacia para registrar a denúncia cinco dias depois. Um inquérito foi instaurado pela 8ª Delegacia de Atendimento à Mulher de Porto Nacional.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, as investigações devem apurar a autoria do crime de estupro e a suposta divulgação de cenas do crime na internet. A polícia informou que o caso segue em sigilo.

A universidade disse que “repudia veementemente qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e reafirma seu compromisso com a segurança, o acolhimento e o respeito no ambiente universitário”.