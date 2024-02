Polícia Militar de Gurupi recupera produtos de furto de carro

da redação

Na manhã de hoje, por volta das 7h, o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) recebeu uma ligação informando sobre a localização de um veículo, possivelmente roubado ou furtado, na Avenida Pernambuco, entre a 11ª e a 12ª rua, em Gurupi. Imediatamente, uma viatura foi deslocada para o local, onde constatou-se que o carro não era produto de crime, mas sim pertencente a um cidadão que o deixara estacionado na região enquanto buscava tratamento de saúde em Palmas.

No entanto, os policiais militares notaram que o veículo, um GM Classic prata, placa de Gurupi/TO, havia sido alvo de furto. Dois pneus com as rodas e a bateria foram subtraídos. Diante disso, as autoridades locais mobilizaram esforços para identificar o autor do crime e recuperar o patrimônio do cidadão lesado. As viaturas da cidade, a Força Tática e o Serviço de Inteligência foram acionados para localizar o ladrão.

Através do videomonitoramento, os policiais militares identificaram o autor do furto, conhecido por suas práticas criminosas. No início da tarde, dois receptadores foram localizados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Gurupi, juntamente com os pneus, as rodas e a bateria subtraídos do veículo.