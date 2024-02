Polícia Militar divulga balanço da Operação Carnaval 2024 no Tocantins

da redação

A Polícia Militar do Tocantins divulgou nesta quarta-feira, 14, o balanço da Operação Carnaval 2024. O reforço no policiamento ocorreu entre os dias 09 e 13 de fevereiro, nos 90 municípios que aconteceram as 234 programações das festividades de carnaval e mostrou números que comparam o ano como sendo um dos carnavais mais seguros da história.

A Operação Carnaval foi realizada em conjunto com demais órgãos de segurança pública parceiros e contou com 500 policiais militares empregados por dia de evento, totalizando 2.500 durante todo o período de carnaval e 270 viaturas a cada dia. O serviço ordinário foi mantido sem alterações.

Durante a Operação Carnaval foi realizado o reforço no policiamento por meio de ações para prevenir e coibir atos praticados por infratores, além de serem utilizados os veículos motorizados e a pé, nos locais onde havia aglomerações de pessoas, bloqueios (blitz) e abordagens em pontos estratégicos das cidades. Nas áreas do circuito de carnaval e imediações, foram realizadas 65 blitz de trânsito, bem como foram registrados, ao todo, 234 eventos policiados, inclusos neste número os policiamentos em bloquinhos de carnaval, eventos públicos e desfiles diversos.

A Operação Carnaval 2024 foi considerada muito positiva. A Polícia Militar realizou cerca de 34 prisões, apreendeu três armas brancas, e não houve apreensão de arma de fogo, dentro dos circuitos de carnaval, mostrando que a ostensividade e intensificação das ações surtissem efeitos. Durante as programações também foram apreendidos 0,1622 kg de entorpecentes.

Nos circuitos da folia, em que a intensificação das ações foram realizadas, a PM abordou 1.308 veículos no período carnavalesco, sendo nove veículos apreendidos e removidos por crime/infração de trânsito. As equipes policiais aplicaram 158 infrações de trânsito, sendo registrado apenas um crime de trânsito. Não houve registro de acidente de trânsito com vítima durante os cinco de dias de Operação, nos locais onde ocorreram as programações de carnaval.

Foi registrado pela Polícia Militar durante a Operação sete lesões corporais, um caso de estupro de vulnerável, um registro de importunação sexual e um homicídio, ocorrido na cidade de Tocantinópolis.

Para o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel PM Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, o carnaval 2024 foi o mais tranquilo da história do Tocantins, graças ao empenho de cada profissional da segurança pública envolvido. ”Todo o planejamento, execução e integração das instituições envolvidas foram essenciais para o sucesso da segurança neste carnaval. Cada policial militar que se dedicou ao máximo para manter a paz durante os eventos carnavalescos, fica os agradecimentos e reconhecimento pelo belíssimo trabalho desenvolvido. A utilização dos recursos disponibilizados pelo governo do Tocantins, para pagamento das horas extras aos policiais militares empregados neste policiamento de carnaval foi fundamental para o êxito da missão, destacou Coronel Barbosa.

“Aproveito para agradecer o empenho e dedicação de cada policial militar neste policiamento de carnaval e também no policiamento ordinário, mais uma vez cumpriram da melhor forma seu trabalho, proporcionando aos foliões e à população do Tocantins um carnaval seguro e tranquilo. Resultado também do trabalho conjunto das Forças de Segurança, finalizou o Comandante-Geral”.